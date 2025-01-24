Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'ne ve Merkez Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Malatya/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul edecek.
(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.
(Konya/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu'na ziyarette bulunacak, Uğur Mumcu'yu anma törenine katılacak.
(Ankara/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli'nde Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediyeye, Edirne'de Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Kırklareli/14.30/14.55/15.35/Edirne/16.35/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilik ve Sürsürü Anaokulunu ziyaret edecek, eğitim kurumlarının toplu açılış törenine katılacak.
(Elazığ/11.00/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik, İzmir Şehir Hastanesi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na iştirak edecek.
(İzmir/09.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Yüreğir Ziraat Odasına ziyaret gerçekleştirecek, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.
(Adana/13.30/14.50/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Selçuklu Belediyesini ziyaret edecek, Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Konya/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Malatya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak.
(Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor karşılaşmasıyla başlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.
(Pire/22.15) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.