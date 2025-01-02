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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Spil Çocuk Evi'nin açılışını yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Manisa/13.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKPATENT Akademi Tanıtım Töreni ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile görüşecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivrihisar Ulu Cami'de Regaip Kandili programına katılacak.

(Eskişehir/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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