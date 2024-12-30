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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde'de Belediyeyi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, Aksaray'da Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Niğde/12.30/13.00/13.30/Aksaray/16.30/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Aylin Nazlıaka ve Yalçın Karatepe parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi, 2024 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini, 2022 yılına ilişkin girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Manisa Basket-Beşiktaş Fibabanka ve Bursaspor Yörsan-Yalovaspor Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(Manisa/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

2- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından ertelenen Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçı oynanacak.

(Giresun/19.00) (Fotoğraflı)

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