Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.
(Trabzon/15.30/19.30/20.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Aydın İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.
(Aydın/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çankaya 8. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Şam/Ankara)
2- 22. Doha Forumu, ikinci gününde çeşitli oturumlarla sürecek.
(Doha)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor, RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor, Net Global Sivasspor-Galatasaray ve Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/19.00/Sivas/Kayseri/16.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası, Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor, Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Boluspor-MKE Ankaragücü ve Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor maçlarıyla sürecek.
(Ankara/13.30/16.00/Bolu/16.00/İstanbul/19.00)
3- Nesine 2. Lig'in 15. haftasında Beyaz Grup maçları başlayacak, Kırmızı Grup maçlarının tamamı oynanacak.
4- Nesine 3. Lig'in 14. haftasında 1. ve 3. Grup maçlarının tamamı oynanacak, 2. Grup müsabakaları başlayacak, 4. Grup karşılaşmaları tamamlanacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçları sona erecek.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına Beşiktaş Fibabanka-Bursaspor Yörsan, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko ve TOFAŞ-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.30/Ankara/18.00/Bursa/20.30)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Danilos Pizza-İlkem Yapı Tarsusspor ve Beşiktaş-OGM Ormanspor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Kocaeli/16.00/İstanbul/19.30)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Nilüfer Belediyespor Eker-Zerenspor maçıyla sona erecek.
(Bursa/20.00)
9- SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftası, Ziraat Bankkart-ON Hotels Alanya Belediyespor, Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor, Fenerbahçe Medicana-Altekma ve Arkas Spor-Halkbank maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/14.00/17.00/Bursa/16.00/İstanbul/18.00/İzmir/20.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasına Rize Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Rize/13.00)
11- 30. Avrupa Kros Şampiyonası, Antalya DokumaPark Kros Parkuru'nda yapılacak.
(Antalya/10.30)
12- Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu maçları İstanbul'da tamamlanacak; İzmir Büyükşehir Belediyespor-Otter Swimming Club (Büyük Britanya) ve Galatasaray Zena-VK Jadran Split (Hırvatistan) müsabakaları oynanacak.
(İstanbul/10.00/12.00)
13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si koşulacak.
(Abu Dabi/16.00)
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