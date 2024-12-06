Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırklareli Valiliğine, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi açılışına katılacak. Bakan Ersoy, Tekirdağ Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını ve Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos Antik Kenti'ni ziyaret edecek.
(Kırklareli/10.00/10.30/12.00/Tekirdağ/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Maden Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOSAB Kavşağı açılış törenine, Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM (Tünel Açma Makinası) ilk kazı çalışmasının başlangıç törenine katılacak.
(Bursa/11.00/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sağlık ve çevre koruma harcamaları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep, İdlib ve Hama illerindeki gelişmeler ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.
(Hama/Halep/İdlib/Tel Rıfat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Hitit Üniversitesi Gençlik Sohbetleri programına katılacak, Hitit Üniversitesi Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek.
(Çorum/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.
(Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa maçıyla başlayacak.
(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasının ilk maçı, Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin arasında oynanacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)
6- Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turunda A Grubu maçları İstanbul'da başlayacak. Galatasaray Zena-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve VK Jadran Split (Hırvatistan)-Otter Swimming Club (Büyük Britanya) müsabakaları yapılacak.
(İstanbul/18.30/20.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.