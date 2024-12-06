Dolar
34.80
Euro
36.82
Altın
2,637.05
ETH/USDT
3,902.50
BTC/USDT
98,176.00
BIST 100
10,018.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul’da "Türkiye Maden Zirvesi"nde konuşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da Kadın Kooperatifleri Haftası Kapanış Toplantısı ve Ödül Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırklareli Valiliğine, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi açılışına katılacak. Bakan Ersoy, Tekirdağ Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını ve Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos Antik Kenti'ni ziyaret edecek.

(Kırklareli/10.00/10.30/12.00/Tekirdağ/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Maden Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOSAB Kavşağı açılış törenine, Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM (Tünel Açma Makinası) ilk kazı çalışmasının başlangıç törenine katılacak.

(Bursa/11.00/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sağlık ve çevre koruma harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep, İdlib ve Hama illerindeki gelişmeler ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.

(Hama/Halep/İdlib/Tel Rıfat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Hitit Üniversitesi Gençlik Sohbetleri programına katılacak, Hitit Üniversitesi Teknoloji Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Çorum/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

(Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasının ilk maçı, Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin arasında oynanacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)

6- Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turunda A Grubu maçları İstanbul'da başlayacak. Galatasaray Zena-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve VK Jadran Split (Hırvatistan)-Otter Swimming Club (Büyük Britanya) müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/18.30/20.30) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede
Türkiye ve dünya gündemi
"Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet