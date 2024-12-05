Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Programı'na katılacak, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile ortak basın toplantısı yapacak.
(TBMM/13.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bilecik Mülakatı Programı"na, toplu açılış ve temel atma törenine, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törene iştirak edecek.
(Bilecik/11.00/12.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Programı"na katılacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret edecek.
(Ankara/09.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi ile OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni programına katılacak.
(Kocaeli/09.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Global Farm Summit 2024 3. Çiftlik Zirvesi'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Bursa/10.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
(Valetta) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep, İdlib ve Hama illerindeki gelişmeler ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Tel Rıfat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Veliaht Prens ve Prenses Akishino ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret edecek. Ersoy, Michelin Star Revelation Programı'na katılacak.
(İstanbul/14.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenecek "Gönüllülüğün Evrensel Gücü" etkinliğine ve "Japonya ile Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yıl Dönümü Töreni ve Kültürel Gösterisi"ne katılacak.
(İstanbul/14.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, 7 müsabakayla tamamlanacak. Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32, Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor, Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Karaman FK-Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor FK, Çaykur Rizespor-Silivrispor ve Gaziantep FK-Batman Petrolspor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/Ankara/13.30/13.30/Karaman/13.30/Mersin/15.30/Rize/18.00/Gaziantep/20.30) (Fotoğraflı)
3- THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko ise İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.
(Kaunas/21.00/Madrid/22.45) (Fotoğraflı)
4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Atina/20.00)
5- CEV Erkekler Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Spor Toto, Almanya'nın WWK Volleys takımına konuk olacak.
(Herrsching/21.30)
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