Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, Engelsiz Türkiye Programı'na katılacak.
- Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katılacak, daha sonra Milatoviç onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/14.00/17.00/17.15/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde "İrade Engel Tanımaz" Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası açılışına katılacak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek, Hilton Garswn Inn GİMAT Otel'de engelli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak.
(Ankara/10.00/11.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı kapsamında Türkiye Pavilyonu'nun açılışını yapacak, Bakanlar Diyaloğu Toplantısı’nda konuşacak.
(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Eğitimi, Konferans ve Fuarı'nın açılışına katılacak, Valiliği, Belediyeyi, şehir hastanesini, esnafı ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına iştirak edecek.
(Antalya/09.00/Isparta/14.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerini Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısıyla açıklayacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi ile bir araya gelecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep ve İdlib illerindeki gelişmeler ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Tel Rıfat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu"na katılacak.
(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Engelliler Günü Açılış Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Fenerbahçe-Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/Mersin/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Sakaryaspor-Boluspor maçıyla sona erecek.
(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)
3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek.
(Debrecen/22.30)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, İlkem Yapı Tarsusspor-Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek.
(Mersin/15.00) (Fotoğraflı)
6- Dünya Futbol Zirvesi, Suudi Arabistan'da başlayacak.
(Riyad) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.