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“Geleceğin Enerjisi, Enerjinin Ekonomisi” ana temasıyla İstanbul’da düzenlenen 14. Türkiye Enerji Zirvesi başlıyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek, ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanları toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu Ortak Beyanname İmza Töreni ile Türkiye'de Tedarik Zincirleri: Avrupa Değer Zincirleriyle Daha Derin Entegrasyon Yoluyla Sürdürülebilirliğin Ele Alınması açılış etkinliğine katılacak.

(Ankara/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İş Forumu Kongresi’ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk Milli Günü resepsiyonuna katılacak.

(Ankara/19.00)​​​​​​​ (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, Trabzonspor-Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak.

(Trabzon/20.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler müsabakasıyla sona erecek.

(Iğdır/20.00) (Fotoğraflı)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Macaristan'a konuk olacak.

(Szombathely/20.00) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasına, DEPSAŞ Enerji-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

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