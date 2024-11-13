Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle toplantı yapacak.
(TBMM/15.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye'nin İklim Vizyonu'na ilişkin açıklamalarda bulunacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- Saadet Partisi ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak
(TBMM/09.30/10.30/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı konut satış istatistikleri ile eylül ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Almanya'nın Wolfsburg ekibini, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında; A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımını ağırlayacak, Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımına, B Grubu'nda ise Türk Telekom, İtalya'nın Umana Reyer takımına konuk olacak.
(İstanbul/20.00/Ulm/21.00/Venedik/22.00) (Fotoğraflı)
3- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 6. ve son haftasında; B Grubu'nda Bursaspor Yörsan, Slovakya'nın Patrioti Levice takımını ağırlayacak, A Grubu'nda TOFAŞ ise Almanya'nın Basketball Lowen takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Bursa/20.30/Braunschweig/22.00) (Fotoğraflı)
4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında; B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'nın SSC Palmerg, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana ise Macaristan'ın Vasas Obuda takımına konuk olacak.
(Schwerin/20.00/Budapeşte/20.30)
5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk haftasında; D Grubu'nda Halkbank, Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımını ağırlayacak, B Grubu'nda ise Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Almanya'nın Helios Grizzlys takımıyla karşılaşacak.
(Ankara/18.00/Giesen/22.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Karadağ'ın Herceg Novi takımını ağırlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
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