Dolar
34.38
Euro
36.51
Altın
2,604.61
ETH/USDT
3,148.40
BTC/USDT
86,639.00
BIST 100
9,226.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle toplantı yapacak.

(TBMM/15.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye'nin İklim Vizyonu'na ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- Saadet Partisi ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak

(TBMM/09.30/10.30/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı konut satış istatistikleri ile eylül ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Almanya'nın Wolfsburg ekibini, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında; A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımını ağırlayacak, Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımına, B Grubu'nda ise Türk Telekom, İtalya'nın Umana Reyer takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Ulm/21.00/Venedik/22.00) (Fotoğraflı)

3- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 6. ve son haftasında; B Grubu'nda Bursaspor Yörsan, Slovakya'nın Patrioti Levice takımını ağırlayacak, A Grubu'nda TOFAŞ ise Almanya'nın Basketball Lowen takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.30/Braunschweig/22.00) (Fotoğraflı)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında; B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'nın SSC Palmerg, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana ise Macaristan'ın Vasas Obuda takımına konuk olacak.

(Schwerin/20.00/Budapeşte/20.30)

5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ilk haftasında; D Grubu'nda Halkbank, Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımını ağırlayacak, B Grubu'nda ise Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Almanya'nın Helios Grizzlys takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/18.00/Giesen/22.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Karadağ'ın Herceg Novi takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
YSK'den "elektronik seçim" açıklaması
Samsun Çarşamba Havalimanı 10 ayda 1 milyon 229 bin 698 yolcuya hizmet verdi
Kamyonete yüklenirken kaçıp Van Gölü'ne giren dana kurtarıldı
Emine Erdoğan'dan COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet