Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısına ve 18. Dönem SHP İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in cenaze törenine katılacak.
(İstanbul/10.00/12.55)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Pazaryolu İlçesi 8. Olağan Kongresi'ne, AK Parti İspir İlçesi 8. Olağan Kongresi'ne ve Erzurum Kongre Merkezi'nde "Olgunlaşma Enstitüleri Koleksiyonuyla Cumhuriyet" özel defilesine iştirak edecek.
(Erzurum/10.00/14.00/18.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Ereğli 8. Olağan Kongresi'ne katılacak.
(Zonguldak/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na iştirak edecek.
(Cibuti)
2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Neolitik Kongresi'nin açılış törenine katılacak.
(Şanlıurfa/18.00)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına, TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir, ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor, Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasıyla devam edilecek.
(Konya/13.30/İstanbul/Muğla/16.00/Trabzon/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor, Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler ve Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü müsabakalarıyla devam edecek.
(Gaziantep/13.30/Erzurum/16.00/Iğdır/19.00)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 10. hafta müsabakaları yapılacak.
4- Nesine 3. Lig'in 9. haftasında, 1, 2 ve 4. Grup maçları oynanacak, 3. Grup müsabakaları başlayacak.
5- Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 7. hafta müsabakaları oynanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Anadolu Efes-Manisa Basket, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor, TOFAŞ-Bursaspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/13.00/18.00/Bursa/15.30/Denizli/20.30)
7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta müsabakaları oynanacak. Halkbank-ON Hotels Alanya Belediyespor, Akkuş Belediyespor-Altekma, İstanbul Gençlikspor-TÜRŞAD, Fenerbahçe Medicana-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Arkas Spor-Spor Toto maçları yapılacak.
(Ankara/Ordu/13.00/İstanbul/14.00/19.30/Bursa/İzmir/16.00)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftası, Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor Eker müsabakasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasına, Adasokağı-Armada Praxis Yalıkavak, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kırşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Adana/16.00/İzmir/16.30/Bursa/17.00)
10- Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu koşulacak.
(İstanbul/09.00)
11- Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Kurulu yapılacak.
(Ankara/10.00)
12- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. ayağı Sao Paulo Grand Prix'si (Brezilya) gerçekleştirilecek.
(Sao Paulo/20.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.