Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile DEİK tarafından düzenlenen "Türkiye-Senegal İş Forumu"na katılacak.
(İstanbul/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleriyle basına kapalı grup toplantısı yapacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret edecek, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile ortak görüşme gerçekleştirecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak.
(Nevşehir/13.30-17.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep Enerji Zirvesi açılış programına iştirak edecek.
(Gaziantep/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi akademik yılı açılış törenine katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elmadağ Yol Kontrol İstasyonu açılışına iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Romanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO/ETOK) ile Dünya Türk İş Konseyi toplantılarına katılacak, çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli ışık görme törenine katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı yapacak.
(Rize/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Gaziantep FK-Göztepe maçıyla başlayacak.
(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftasının ilk maçında Boluspor ile Central Hospital Ümraniyespor karşılaşacak.
(Bolu/20.00) (Fotoğraflı)
3- THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Bahçeşehir Koleji-Yalovaspor Basketbol maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Fenerbahçe Opet-Emlak Konut maçıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.