Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.
(Aydın/11.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Cezaevi'nde eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Edirne/Ankara/11.00/ 16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pekin+30 Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmeler yapacak.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji Dönüşümü - Yenilenebilir Enerji 2035" programına katılacak ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki yol haritasını açıklayacak.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi ile eylül ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından, Dulkadiroğlu Abdal Halil Ağa Din Bahsi Camisi ile Kur'an kurslarının açılış programına, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Kur'an'ı Anlama İslami İlimler Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(Kahramanmaraş/11.15/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Dicle Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne ve YÖK tarafından yürütülen "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonuna Dair Üniversiteler ile Bölgesel Toplantılar Programı" kapsamındaki toplantıya iştirak edecek.
(Diyarbakır/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor maçıyla sona erecek.
(Muğla/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa maçıyla bitecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftası, Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/15.00) (Fotoğraflı)
5- 2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu için İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde karşılama düzenlenecek.
(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.