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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Karabük/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin Sur ve Yenişehir ilçe kongrelerine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Diyarbakır/11.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırıları ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaşananlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pendik Çarşı Camisi ile Amine Hatun Camisi'nde hafızlık icazet merasimlerine katılacak.

(İstanbul/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılacak Orman Temizliği Etkinliği'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına, Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa ve Samsunspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/İstanbul/16.00/Antalya/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol 1. Lig'in 9. haftasına, Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK, Boluspor-Ahlatcı Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK ve Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Bolu/Iğdır/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 8. hafta müsabakaları tamamlanacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 7. hafta karşılaşmaları sona erecek.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına, Karşıyaka-Mersinspor, TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Galatasaray ve Fenerbahçe Beko-Bursaspor Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Beşiktaş-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.00) (Fotoğraflı) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftası, Spor Toto-İstanbul Gençlikspor, Ziraat Bankkart-Halkbank, Cizre Belediyespor-Arkas Spor, ON Hotels Alanya Belediyespor-TÜRŞAD ve Galatasaray HDI Sigorta-Akkuş Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/17.00/Siirt/13.00/Antalya/İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasına, Armada Praxis Yalıkavak-Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasına, Spor Toto-Konya Büyükşehir Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Mihalıççık Belediyespor-Rize Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Trabzon/15.00/Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)

11- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğa ulaştığı 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 12. ve son ayağının ikinci gününde superpole ve ikinci yarış gerçekleştirilecek.

(Cadiz/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

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