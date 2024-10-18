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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Tarabya Otel'de Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul edecek.

(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanacak dostluk maçını izleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Alanya ilçe başkanlığını, Alanya Belediyesini, Gazipaşa ilçe başkanlığını ve Gazipaşa Belediyesini ziyaret edecek, 14. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'ne katılacak.

(Antalya/10.30/11.30/14.00/14.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Seydikemer Adalet Binası ile Ceza İnfaz Kurumu Adalet Camisi açılışına ve Yatağan Adalet Binası temel atma törenine iştirak edecek.

(Muğla/10.30/12.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, 7. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali "Özgür Gazze" Final Programı'na iştirak edecek.

(Siirt/15.00/15.30/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pasifik Euresia Demiryolu İşletmeciliği İstanbul-Budapeşte İlk Yük Treni'ni uğurlama törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun üçüncü toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 100. Yılında Türkiye'de İlahiyat Fakülteleri Uluslararası Sempozyumu'na ve Yükseköğretim Kurulu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Uluslararası İlahiyat Programı İşbirliği Protokolü programına katılacak, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cuma namazını kıldıracak, hutbe irat edecek.

(İstanbul/09.30/10.30/12.56) (Fotoğraflı-Görüntülü)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ile Atatürk Kültür Merkezi'nde "Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı" imza törenine katılacak, iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 12. Boğaziçi Film Festivali'nin açılışı, Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

2- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)​​​​​​​

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