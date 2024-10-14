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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli’de “14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı”nda konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması-II" programında konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katılacak, ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kuruluna katılacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)​​​​​​​ (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi Konser Alanı'nda İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projeleri Yapım Protokolü İmza Töreni’ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırıları ile Hizbullah'ın İsrail'in askeri üssüne saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında İzlanda'ya konuk olacak.

(Reykjavik/21.45) (Fotoğraflı)

3- BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun dördüncü haftasında Beşiktaş Fibabanka, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Darüşşafaka Lassa-Manisa Basket müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, OGM Ormanspor-İlkem Yapı Tarsusspor müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasına, Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Giresun/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasına, Konya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Konya/17.00) (Fotoğraflı)

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