Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim Anıtı'nın açılışına katılacak, işten çıkartılan maden işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret edecek.
(Ankara/10.04/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/09.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenecek "Yeni Anayasa Çalıştayı" öncesi basın açıklaması yapacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Yenilenebilir Enerji Konferansı"na katılacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TİGEM Kazım Karabekir İşletmesi, Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantıda bir araya gelecek ve lisanslı depo açılışına iştirak edecek.
(Iğdır/10.00/12.30/13.00/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılacak.
(Dubrovnik) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turuna 23 müsabakayla devam edilecek.
(Fotoğraflı)
2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Las Palmas/22.00)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında; B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk edecek, H Grubu'nda Manisa Basket ise Sırbistan'ın FMP ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İzmir/19.00/Belgrad/21.00) (Fotoğraflı)
4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ilk haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos'u ağırlayacak, B Grubu'nda ise Bursaspor İnfo Yatırım, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Bursa/20.00/Zaragoza/21.00) (Fotoğraflı)
5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında; B Grubu'nda ÇBK Mersin, Fransa'nın Tango Bourges Basket, C Grubu'nda ise Fenerbahçe, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımına konuk olacak.
(Bourges/Villeneuve-d'Ascq/21.00)
6- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın BAXI Ferrol takımına konuk olacak.
(Ferrol/21.00)
7- CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final ilk maçında Arkas Spor, Finlandiya'nın Akaa Volley takımını ağırlayacak.
(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında; Üsküdar Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkovak-Anadolu Üniversitesi maçları oynanacak.
(İstanbul/16.00/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.