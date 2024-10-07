Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, Düzce Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle buluşacak.
(Düzce/12.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "Orta Vadeli Programda Öngörülen Yapısal Tedbirler" gündemiyle gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arsuz'da partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İskenderun'da İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından halk buluşmasına katılacak, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile toplantı yapacak.
(Hatay/10.00/14.00/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak, gençlerle bir araya gelecek.
(Nevşehir/14.00/18.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak, 4 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek, resmi temaslarda bulunacak.
(Bakü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te bulunan Tuzla Uluslararası Havalimanı'nda Ajet Tuzla Hat Açılış Töreni'ne katılarak basın toplantısı düzenleyecek, sel bölgesi ile Saraybosna'da ziyaretlerde bulunacak.
(Tuzla/Saraybosna)
3- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanıp, ilk antrenmanını yapacak.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)
2- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg takımını ağırlayacak.
(Giresun/18.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun genel kurulları gerçekleştirilecek.
(Ankara/10.00/11.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.