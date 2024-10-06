Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yolbulan Metal işçileri grev çadırını ziyaret edecek, Yaşar Kemal anma etkinliğine, Kadirli Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne, Defne ilçesinde halk buluşmasına katılacak.
(Hatay-Osmaniye/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Adana'nın kapanış ve ödül törenine katılacak.
(Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST Adana sona erecek.
(Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler ile İran'ın İsrail'e balistik füzelerle düzenlediği saldırının yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı işgal ve soykırıma karşı Müslüman alimler ve farklı inançlara mensup din adamlarıyla Taksim Camisi önünde "Barışa Çağrı" ortak basın açıklamasına katılacak.
(İstanbul/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adana'da TEKNOFEST'e iştirak edecek.
(Adana/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor, Adana Demirspor-Samsunspor, Galatasaray-Corendon Alanyaspor ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.
(Konya/13.30/Adana/16.00/İstanbul/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)
3- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası, Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor, Manisa FK-Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor ve Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/13.30/Manisa/16.00/Antalya/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta müsabakaları tamamlanacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka, Anadolu Efes-Yalovaspor Basketbol, Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa müsabakalarıyla sona erecek.
(İstanbul/13.00/18.00/20.30/İzmir/15.30) (Fotoğraflı)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol, Danilos Pizza-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/15.00/Kocaeli/16.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta maçları oynanacak. Cizre Belediyespor-Halkbank, Spor Toto-TÜRŞAD, Ziraat Bankkart-Akkuş Belediyespor, Altekma-Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray HDI Sigorta-ON Hotels Alanya Belediyespor müsabakaları yapılacak.
(Şırnak/13.00/Ankara/14.00/17.00/İzmir/15.00/Bursa16.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor, Çekya'nın DHK Banik Most takımına konuk olacak.
(Most/19.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası, Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor ve Spor Toto-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Muğla/14.00/Trabzon/15.00/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
11- Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu 5. Seçimli Olağan Genel Kurulu ve 6. Mali Olağan Genel Kurulu yapılacak.
(Ankara/11.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.