Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsüne ziyarette bulunacak, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği konutunda Rus-Türk İşadamları Birliği üyelerini kabul edecek.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nin açılışına ve Kemer Adliyesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Antalya/09.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen "İş Dünyası İstişare Toplantısı" kapsamında "Nitelikli İş Gücü Yetiştirme ile Kadın İstihdamı İşbirliği Protokolleri İmza Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Atlas Projesi Kapanış Etkinliği'ne katılacak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
(Ankara/10.00/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Fahri Hiyaban, Şehitler Hiyabanı ve Türk Şehitliği ile Azerbaycan İstiklal Müzesi'ni ziyaret edecek, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüşecek, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi öğrencileriyle tanışma toplantısına katılacak.
(Bakü/10.00/11.00/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK-Trabzonspor ve Göztepe-Bellona Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın son maçı, Şanlıurfaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak.
(Şanlıurfa/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası, 1 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.