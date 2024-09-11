Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda mahkemenin yeni üyeliğine seçilen Metin Kıratlı’nın Yemin Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASO Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu'na iştirak edecek.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ)" projesinin kortej yürüyüşüne, Haydar Aliyev İlkokulu açılış törenine katılacak.
(Gaziantep/Kahramanmaraş/09.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ile Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret edecek, Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile görüşecek, iş insanları ile buluşacak.
(Seul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim, inşaat maliyet ve ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl protesto sırasında öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan’a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan sonra ölü bulunmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası mücadelesine devam edilecek. Kupada Türkiye'yi temsil eden Galatasaray Daikin, ikinci maçında Kosova'dan KV Drita ile karşılaşacak. Günün diğer maçında Yunan ekibi PAOK ile Bosna Hersek'ten Zok Igman karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00/15.00) (Fotoğraflı)
2- Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferlerinden Gabriel Paulista, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
(İstanbul/10.15/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig takımlarının mücadele ettiği 1. eleme turuna 12 maçla devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.