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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyarette bulunacak, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programı'na katılacak, Valiliği ziyaretinin ardından İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.

(Bilecik/09.30/10.00/12.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ATO Congresium'da düzenlenecek "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl protesto sırasında öldürülmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımıyla düzenlenecek 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış törenine iştirak edecek.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Paris 2024 Paralimpik Oyunları, Fransa'da kapanış töreniyle sona erecek.

(Paris/21.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın İzlanda ile yapılacak maç öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler maç öncesindeki son antrenmanlarını da statta gerçekleştirecek.

(İzmir/13.45/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını Gürsel Aksel Stadı'nda yapacak; teknik direktör Age Hareide ve bir futbolcusu, antrenmanın ardından statta düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları yanıtlayacak.

(İzmir/16.00/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon, ilk hafta maçlarıyla başlayacak. (Fotoğraflı)

6- TFF 2. Lig gruplarında 2. hafta maçlarına devam edilecek; TFF 3. Lig gruplarında ilk hafta maçları tamamlanacak.

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası tek maçla tamamlanacak, Erkekler Süper Lig'in 2. haftası 4 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

8- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye tamamlanacak; organizasyonda MXGP'nin yanı sıra Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) mücadeleleri de yapılıyor.

(Afyonkarahisar/09.45-18.00) (Fotoğraflı)

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