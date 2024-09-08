Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyarette bulunacak, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programı'na katılacak, Valiliği ziyaretinin ardından İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.
(Bilecik/09.30/10.00/12.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ATO Congresium'da düzenlenecek "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl protesto sırasında öldürülmesinin ardından gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımıyla düzenlenecek 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış törenine iştirak edecek.
(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Paris 2024 Paralimpik Oyunları, Fransa'da kapanış töreniyle sona erecek.
(Paris/21.30) (Fotoğraflı)
3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın İzlanda ile yapılacak maç öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler maç öncesindeki son antrenmanlarını da statta gerçekleştirecek.
(İzmir/13.45/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını Gürsel Aksel Stadı'nda yapacak; teknik direktör Age Hareide ve bir futbolcusu, antrenmanın ardından statta düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları yanıtlayacak.
(İzmir/16.00/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon, ilk hafta maçlarıyla başlayacak. (Fotoğraflı)
6- TFF 2. Lig gruplarında 2. hafta maçlarına devam edilecek; TFF 3. Lig gruplarında ilk hafta maçları tamamlanacak.
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası tek maçla tamamlanacak, Erkekler Süper Lig'in 2. haftası 4 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)
8- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye tamamlanacak; organizasyonda MXGP'nin yanı sıra Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) mücadeleleri de yapılıyor.
(Afyonkarahisar/09.45-18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.