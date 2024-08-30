Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü
- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek.
- Kutlama programlarına iştirak edecek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kara Harp Okulu cami açılışına katılacak.
(Ankara/10.00/11.30/17.00/19.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dumlupınar Belediyesini, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Sosyal Tesisi'ni ziyaret edecek, İlk Hedef Anıtı önünde halkla buluşacak, Dumlupınar Şehitliğine çelenk bırakacak, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına katılacak.
(Kütahya/11.30-14.15/İzmir/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anıtkabir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ve Çamlıyayla'daki festivale katılacak.
(Ankara/10.00/Mersin/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
(Lübliyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah’a yönelik Lübnan’a “önleyici saldırı” başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek; milli sporcular 9 branşta madalya mücadelesi verecek.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.
(Paris/10.00-23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması kuraları Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da çekilecek. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
(Monako/14.00/15.30)
3- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Trendyol 1. Lig'in 4. haftası Esenler Erokspor-Gençlerbirliği ve Manisa FK-Adanaspor maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/Manisa/21.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.