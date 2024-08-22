Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kadınlar Forumu açılışına katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Ulanbator) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Bulvarı Rezerv Alan Şantiye Alanı'nı ziyaret edecek.
(Adıyaman/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kilis'te valilik ve esnaf ziyaretinde bulunacak, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. Gaziantep Valiliğini de ziyaret edecek Bakan Tekin, Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
(Kilis/10.00/10.30/11.00/Gaziantep/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde Valiliğini ziyaret edecek, Niğde OSB Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine katılacak, Nevşehir Valiliğine ziyarette bulunacak, Nevşehir AHİKA Toplu Açılış ve KOP Projeleri İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Niğde/11.00/Nevşehir/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi Lansman Töreni'ne katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.
(Ankara/14.30)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tüketici güven endeksini ve yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olacak.
(Thun/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Dublin/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.
(St. Gallen/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.