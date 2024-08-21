Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çınar Boru Asitleme Fabrikası açılış törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapacak.
(Zonguldak/10.00/12.15/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tatvan Çevre Yolu şantiyesinde inceleme ve basın açıklaması yapacak, Valiliği ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısına katılacak, Belediye ve AK Parti il Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Bitlis/12.15-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çin Başbakanı Li Çiang, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile 29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları toplantısına katılacak.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün cenazesi, öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
(Ankara/12.59) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına Wankdorf Stadı'nda konuk olacak.
(Bern/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Feriye Lokantası'nda düzenleyeceği basın toplantısında, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi fikstür çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda yapacağı ilk maç öncesi Stockhorn Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.
(Thun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibiyle deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi Tallaght Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu-lacivertliler son antrenmanını da burada gerçekleştirecek.
(Dublin/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve oyuncusu Borna Barisic, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi St. Gallen ile deplasmanda oynanacak ilk maç öncesi Kybunpark'ta basın toplantısı düzenleyecek, bordo-mavili ekip son antrenmanını burada yapacak.
(St. Gallen/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.