Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığı ile Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, il belediye başkanları toplantısına katılacak.
(Burdur/10.00/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Trabzonspor'un 50. yıl etkinliğine katılacak, basın açıklaması yapacak, İl Sağlık Müdürlüğünün sunumuna katılacak.
(Trabzon/09.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Gazete Sayfalarında Şampiyonluk Sergisi'ne katılacak, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesine ziyarette bulunacak, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasını izleyecek.
(Trabzon/09.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.
(Paris/10.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
- Kadın voleybol dışında; atletizm, okçuluk, yüzme, boks ve yelken branşlarında 16 sporcu daha müsabakaya çıkacak.
(Paris/10.00/08.30-20.50) (Fotoğraflı)
3- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek.
(Trabzon/20.30) (Fotoğraflı)
4- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında San Marino'nun La Fiorita ekibine konuk olacak.
(San Marino/21.45) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN Medya Grup arasında Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yayın ihalesinin imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.