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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan anıta çiçek bırakacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve 15 Temmuz'da bombalanan TBMM Şeref Holü'ne karanfil bırakacak, Milletin Zaferi-Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi'ni ziyaret edecek, anma törenine iştirak edecek.

(TBMM/16.30/17.00/17.15/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret edecek, öğrencilerle 15 Temmuz Müzesi'ni gezecek, gaziler ve şehit yakınlarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na çiçek bırakacak, şehitler için okunacak mevlit programı ile TBMM'deki ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anma törenlerine katılacak.

(Ankara/09.00/11.30/12.15/12.35/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne iştirak edecek.

(TBMM/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret edecek, Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda şehit aileleriyle yemekte bir araya gelecek, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Havacılık Daire Başkanlığı ile Polis Özel Harekat Başkanlığını ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edecek.

(Ankara/09.00/12.30/22.45/00.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

​​​​​​​2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ne ziyarette bulunacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ tarafından bombalanan TÜRKSAT’ta şehit olan Ahmet Özsoy’un kabri başında düzenlenecek anma programına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'da Almanya'nın Fortuna Düsseldorf ekibiyle Raiffeisen Arena'da hazırlık maçı oynayacak.

(Linz/20.30) (Fotoğraflı)

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