Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak, ardından NATO Atlantik Konseyi Devlet/Hükümet Başkanları Oturumu'na iştirak edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını ve Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek.
(Bosna Hersek) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dakar Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Senegal Türkiye Maarif Vakfı ve TİKA Dakar Ofisini ziyaret edecek, büyükelçilikte Türk vatandaşlarıyla buluşacak.
(Senegal) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisi Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarruf tedbirlerine yönelik yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.
- Dışişleri Komisyonunda, Türkiye-Katar ve Türkiye-BM arasında imzalanan iki ayrı kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/10.30/09.15/14.00/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünya Bankası Türkiye Enerji Dönüşümü Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve inşaat maliyet endeksi verileri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hattuşaş Ören Yeri Kazı Evi, Boğazkale Müzesi, Hattuşaş Ören Yeri, Alacahöyük Ören Yeri ve Çorum Valiliğini ziyaret edecek.
(Çorum/11.00/11.30/12.00/13.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ikinci finalist, yarı final mücadelesiyle belli olacak. Hollanda ile İngiltere, BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Dortmund/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla Merkur Arena'da oynayacak.
(Graz/19.00) (Fotoğraflı)
3- Trabzonspor, Macaristan'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlık kampında bu ülke takımlarından Szeged Csanad ile karşılaşacak.
(Szeged/18.00) (Fotoğraflı)
4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçlarına devam edilecek.
(Londra) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.