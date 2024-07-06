Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirve Toplantısı'na, Karabağ Deklarasyonu'nun imza törenine katılacak.
(Şuşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş İl Koordinasyon Toplantısına katılacak, merkez rezerv alanlarında devam eden şantiyelerde incelemelerde bulunacak, ardından basın açıklaması yapacak.
(Kahramanmaraş/10.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin'de oynanacak Türkiye-Hollanda maçını izleyecek.
Günün diğer çeyrek final müsabakasında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek.
(Berlin/22.00/Düsseldorf/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun gayrimenkul projelerine ilişkin yetki talep edeceği olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Basketbolda Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı final ve klasman maçları yapılacak.
(İstanbul) (Fotoğraflı)
4- Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını Admira Wacker ile BSFS Arena'da oynayacak.
(Viyana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne devam edilecek.
(Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları sürüyor.
(Londra) (Fotoğraflı)
7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayak yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Silverstone/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.