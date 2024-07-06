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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirve Toplantısı'na, Karabağ Deklarasyonu'nun imza törenine katılacak.

(Şuşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş İl Koordinasyon Toplantısına katılacak, merkez rezerv alanlarında devam eden şantiyelerde incelemelerde bulunacak, ardından basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/10.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin'de oynanacak Türkiye-Hollanda maçını izleyecek.

Günün diğer çeyrek final müsabakasında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

(Berlin/22.00/Düsseldorf/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun gayrimenkul projelerine ilişkin yetki talep edeceği olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbolda Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı final ve klasman maçları yapılacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı)

4- Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını Admira Wacker ile BSFS Arena'da oynayacak.

(Viyana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne devam edilecek.

(Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları sürüyor.

(Londra) (Fotoğraflı)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayak yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Silverstone/17.00) (Fotoğraflı)

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