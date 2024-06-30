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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gebze'de düzenlenecek "Geçinemiyoruz Mitingi"ne katılacak.

(Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- İzmir'in Selçuk ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi arasındaki bölgede çıkan orman yangını ile İzmir'in Menderes ve Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor.

(İzmir/Aydın/Balıkesir) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere-Slovakya ve İspanya-Gürcistan maçları yapılacak.

(Gelsenkirchen/19.00/Köln/22.00) (Fotoğraflı)

2- EURO 2024'ün son 16 turunda, 2 Temmuz'da Avusturya ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın futbolcularından Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer, basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler, çalışmalarını basına kapalı sürdürecek.

(Barsinghausen/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- At yarışlarında 98. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbolda FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Beşiktaş Kulübünün Üyelik ve Sicil Kurulu ile ilgili Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/16.00) (Fotoğraflı)

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