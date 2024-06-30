Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gebze'de düzenlenecek "Geçinemiyoruz Mitingi"ne katılacak.
(Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- İzmir'in Selçuk ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi arasındaki bölgede çıkan orman yangını ile İzmir'in Menderes ve Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları takip ediliyor.
(İzmir/Aydın/Balıkesir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere-Slovakya ve İspanya-Gürcistan maçları yapılacak.
(Gelsenkirchen/19.00/Köln/22.00) (Fotoğraflı)
2- EURO 2024'ün son 16 turunda, 2 Temmuz'da Avusturya ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın futbolcularından Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer, basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler, çalışmalarını basına kapalı sürdürecek.
(Barsinghausen/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- At yarışlarında 98. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Basketbolda FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- Beşiktaş Kulübünün Üyelik ve Sicil Kurulu ile ilgili Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.
(Spielberg/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.