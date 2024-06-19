Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. B Grubu'nda Hırvatistan-Arnavutluk, A Grubu'nda ise Almanya-Macaristan ve İskoçya-İsviçre müsabakaları yapılacak.
(Hamburg/16.00/Stuttgart/19.00/Köln/22.00) (Fotoğraflı)
2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz'le yapacağı maçın hazırlıklarına Almanya'da başlayacak.
(Barsinghausen) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekiminde Fenerbahçe'nin de rakibi belli olacak.
(Nyon/13.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.