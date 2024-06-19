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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. B Grubu'nda Hırvatistan-Arnavutluk, A Grubu'nda ise Almanya-Macaristan ve İskoçya-İsviçre müsabakaları yapılacak.

(Hamburg/16.00/Stuttgart/19.00/Köln/22.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz'le yapacağı maçın hazırlıklarına Almanya'da başlayacak.

(Barsinghausen) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekiminde Fenerbahçe'nin de rakibi belli olacak.

(Nyon/13.00)

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