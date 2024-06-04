Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek. Kurtulmuş, Türkiye Haber Kameramanları Derneğince Tören Salonu'nda düzenlenecek "Kuşatma; Habercilerin Kaleminden Gazze Ablukası" kitabı tanıtım törenine katılacak.
(TBMM/13.00/14.00/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Hakimevi'nde düzenlenecek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununu Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda izleyecek.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- CHP, MHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
- Dışişleri Komisyonunda, uluslararası anlaşmalara yönelik kanun teklifleri görüşülecek.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yapacak.
- Erzincan’ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonunda, maden ocağını işleten Anagold Madencilik firmasının yetkilileri dinlenecek.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00/15.00/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na katılacak.
(Bakü/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AX-3 Uzay Misyonu Mürettebatı Karşılama Töreni'ne iştirak edecek.
- Bakan Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A Uydusu'nun uzaya fırlatılmak üzere ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderilmesi amacıyla Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenecek törene katılacak.
(Ankara/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürün Güvenliği Haftası ve Ödül Töreni ile Türkiye-Kosova JETCO Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı su ürünleri istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
6- Hazine ve Maliye Bakanlığı 7 ve 9 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 3 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temaslarını sürdürüyor.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentinde yoğunlaşan saldırıları, bölgedeki insani kriz ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes konusundaki açıklamalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Vatandaş Diplomat Projesi" tanıtım programına katılacak.
(Ankara/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, İtalya ile Renato Dall'Ara Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek.
(Bologna/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Azerbaycan'a konuk olacak.
(Bakü/18.00) (Fotoğraflı)
3- Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'na Fransa'da devam edilecek. Ampute Futbol Milli Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçını İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacak.
(Evian/15.00)
4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablo maçlarıyla devam edecek.
(Paris) (Fotoğraflı)
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