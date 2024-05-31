Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek.
(Ankara/14.00/18.30)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek TMMOB 48'inci Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamı ile nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ilk çeyreğe ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, Finansal İstikrar Raporu ile kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma ve Türk Lirası mevduat/katılma hesaplarının nisan ayı stok bakiyelerini duyuracak.
(Ankara/10.00/10.30/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Prag)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Merinos Kültür Merkezi'nde "Bursa Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı"na, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi"ne iştirak edecek.
(Bursa/10.00/14.00)
SPOR
1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Azerbaycan'ı Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda ağırlayacak.
(Erzincan/20.00) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.