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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek.

(Ankara/14.00/18.30) 

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek TMMOB 48'inci Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/11.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamı ile nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ilk çeyreğe ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, Finansal İstikrar Raporu ile kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma ve Türk Lirası mevduat/katılma hesaplarının nisan ayı stok bakiyelerini duyuracak.

(Ankara/10.00/10.30/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Prag) 

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) 

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Merinos Kültür Merkezi'nde "Bursa Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı"na, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi"ne iştirak edecek.

(Bursa/10.00/14.00) 

SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Azerbaycan'ı Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda ağırlayacak.

(Erzincan/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

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