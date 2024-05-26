Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne ve Tunceli İş Dünyası Toplantısı'na katılacak.
(Bingöl/10.00/Tunceli/14.30)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek Büyük Emekli Mitingi'nde yer alacak.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenecek Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması'nın 60. Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.
(Heusden-Zolder)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlar düzeyinde yapılacak Filistin konulu toplantılara katılacak ve bazı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.
(Brüksel)
2- İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası, Fenerbahçe-İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK, Kasımpaşa-Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir, Trabzonspor-MKE Ankaragücü ve Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/Konya/Adana/Trabzon/Hatay/19.00)
2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından Antalya'da organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta son maçını ABD ile oynayacak, günün diğer maçlarında Slovenya ile Polonya, Bulgaristan ile de Hollanda karşılaşacak.
(Antalya/17.00/14.00/20.00)
3- THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, final maçında Real Madrid ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya gelecek.
(Berlin/18.00/21.00)
4- TFF 3. Lig play-off 3-4. grup final maçı, Merkür Jet Arbaaspor ile Muş 1984 Muşspor arasında Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak.
(Eskişehir/16.00)
5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Sigortam Net, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
6- Kadınlar Hentbol Süper Lig final serisi dördüncü maçında Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak’ı ağırlayacak.
(Ankara/14.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.