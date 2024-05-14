Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak, ardından partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM grubunda ziyaret edecek, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya gelecek.
(TBMM/13.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanlığında Engelliler Haftası dolayısıyla sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşacak.
(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.
- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/13.30/10.45/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi kapanış programına katılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin kadınlarda ilk hafta ayaklarından birine Antalya ev sahipliği yapacak. Organizasyonun ilk gününde Bulgaristan-Hollanda ve İtalya-Polonya müsabakaları oynanacak.
(Antalya/17.00/20.00) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Finalspor, Sigortam Net'i konuk edecek.
(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.