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TCMB Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenliyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ve Belediye Başkanlığını, Eskişehir'de CHP İl Başkanlığı ile Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerini ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/11.00/12.00/Eskişehir/14.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uzlaştırma Uluslararası Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta düzenlenecek "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nın ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ele alınacak.

(TBMM/14.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024 Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Amerikan-Türk İş Konseyi (ATC) 39. Yıllık Toplantısı'na katılacak, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda sunum yapacak, ardından soruları yanıtlayacak.

(Ankara/10.30)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı dış ticaret endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

7- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaret gerçekleştirecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerif'e Hac Uğurlama Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri, Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde başlayacak. Organizasyonun ilk günü grekoromen stil eleme müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 2. Lig play-off 1. tur müsabakaları yapılacak. 1461 Trabzon FK-Ankaraspor, Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor, Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK maçları oynanacak.

(Trabzon/Iğdır/15.30/İzmir/Erzincan/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.

(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Şampiyonluk Etabı ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Kastamonu Belediyespor karşılaşacak.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Sıralama Etabı ilk maçlarında, Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Giresun/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

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