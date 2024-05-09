Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ve Belediye Başkanlığını, Eskişehir'de CHP İl Başkanlığı ile Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerini ziyaret edecek.
(Afyonkarahisar/11.00/12.00/Eskişehir/14.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uzlaştırma Uluslararası Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta düzenlenecek "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nın ardından basın açıklaması yapacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda uluslararası anlaşmalar görüşülecek.
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ele alınacak.
(TBMM/14.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024 Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı"na iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Amerikan-Türk İş Konseyi (ATC) 39. Yıllık Toplantısı'na katılacak, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile ikili görüşme gerçekleştirecek.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda sunum yapacak, ardından soruları yanıtlayacak.
(Ankara/10.30)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı dış ticaret endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
7- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaret gerçekleştirecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerif'e Hac Uğurlama Programı'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri, Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde başlayacak. Organizasyonun ilk günü grekoromen stil eleme müsabakaları yapılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı)
2- TFF 2. Lig play-off 1. tur müsabakaları yapılacak. 1461 Trabzon FK-Ankaraspor, Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor, Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK maçları oynanacak.
(Trabzon/Iğdır/15.30/İzmir/Erzincan/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u konuk edecek.
(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Şampiyonluk Etabı ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Kastamonu Belediyespor karşılaşacak.
(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-Off Sıralama Etabı ilk maçlarında, Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakaları yapılacak.
(Giresun/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.