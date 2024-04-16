Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ticaret satış hacim endeksi ve ciro endeksleri ile mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, biri 4, diğerleri 5'er yıl vadeli üç devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İran'ın İsrail'e hava saldırılarının uluslararası yansımaları izleniyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi play-in maçında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)
2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 3-4'üncülük ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
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