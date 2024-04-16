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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ticaret satış hacim endeksi ve ciro endeksleri ile mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, biri 4, diğerleri 5'er yıl vadeli üç devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İran'ın İsrail'e hava saldırılarının uluslararası yansımaları izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- THY Avrupa Ligi play-in maçında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 3-4'üncülük ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)



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