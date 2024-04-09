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Nikaragua’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek vermekle suçladığı Almanya, davanın tedbir duruşmasında sunum gerçekleştirecek
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eski Fuar Alanı'nda AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programına katılacak.

(Kayseri/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı Pendik Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet, karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük mücadelesi ilk maçında Türk Hava Yolları ile VakıfBank karşılaşacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

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