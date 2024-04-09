Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eski Fuar Alanı'nda AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programına katılacak.
(Kayseri/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı Pendik Stadı'nda konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet, karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük mücadelesi ilk maçında Türk Hava Yolları ile VakıfBank karşılaşacak.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.