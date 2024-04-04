Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de misafir edilen Gazzeliler ile iftar programında bir araya gelecek.
(TBMM/19.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Menderes Havalimanı'nda halk buluşmasına katılacak, Manisa Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, halka hitap edecek.
(İzmir/16.00/Manisa/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Önsen Çocuk Evleri Sitesi temel atma törenine katılacak.
(Kahramanmaraş/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
3- Türkiye istatistik Kurumu, dezavantajların kuşaklararası aktarımına ilişkin 2023 yılı istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları yapılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor ve RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.
(Samsun/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi, Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor karşılaşmasıyla sona erecek.
(Erzurum/20.30) (Fotoğraflı)
3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5-8 serisi mücadelesinin ikinci maçları yapılacak. Spor Toto-Brand Group Alanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor karşılaşmaları oynanacak.
(Ankara/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)
4- Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 1-4 serisi (şampiyonluk serisi) mücadelesinde ikinci maçlar yapılacak. Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları gerçekleştirilecek.
(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.