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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de misafir edilen Gazzeliler ile iftar programında bir araya gelecek.

(TBMM/19.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Menderes Havalimanı'nda halk buluşmasına katılacak, Manisa Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, halka hitap edecek.

(İzmir/16.00/Manisa/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Önsen Çocuk Evleri Sitesi temel atma törenine katılacak.

(Kahramanmaraş/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye istatistik Kurumu, dezavantajların kuşaklararası aktarımına ilişkin 2023 yılı istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor ve RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi, Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Erzurum/20.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5-8 serisi mücadelesinin ikinci maçları yapılacak. Spor Toto-Brand Group Alanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 1-4 serisi (şampiyonluk serisi) mücadelesinde ikinci maçlar yapılacak. Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları gerçekleştirilecek.

(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

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