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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/19.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin MYK toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ilk gün oturumları yapılacak. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/17.00/Kayseri/Konya/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Tuzlaspor-Ümraniyespor, Adanaspor-Eyüpspor, Altay-Teksüt Bandırmaspor, Kocaelispor-Göztepe karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/Adana/17.00/İzmir/Kocaeli/20.30) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında 33. hafta müsabakaları oynanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 26. hafta karşılaşmaları yapılacak.

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi üçüncü ve son maçında Beşiktaş Emlakjet, Fransa'nın Mincidelice JL ekibine konuk olacak.

(Bourg en Bresse/20.30)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla karşılaşacak.

(San Cristobal de La Laguna/21.00)

7- FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Itelyum Varese takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

8- Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında İngiltere'nin London Lions ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

9- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında Karadağ'ı konuk edecek.

(Rize/17.00) (Fotoğraflı)

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