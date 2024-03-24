Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Havalimanı'ndaki "Büyük İstanbul Mitingi"nde halka seslenecek.
(İstanbul/14.30)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, iftar programına ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.
(Ağrı/17.00/17.45/20.00)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Foça, Aliağa, Menemen ve Çiğli'de halk buluşmalarına, Bayraklı'da iftar programına iştirak edecek.
(İzmir/11.00/13.00/14.30/17.30/19.34)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'da esnafı ziyaret edecek, Cumhur İttifakı Bartın Halk İftarı'na katılacak.
(Bartın/15.00/19.14)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir Kadın Buluşması'na iştirak edecek, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulunacak, İzmir İktisat Kongre Salonu'ndaki iftar programında yer alacak.
(İzmir/14.30/17.00/19.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iftar programına iştirak edecek.
(Artvin/18.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şabanözü ilçe mitingine, Kurşunlu İlçe Teşkilatı Buluşması'na katılacak, Korgun İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ve AK Parti Çankırı İl Teşkilatı'nı ziyaret edecek, açıklamalarda bulunacak.
(Çankırı/13.30-16.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
2- Rusya’nın başkenti Moskova'daki konser salonunda sivillere yönelik terör saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.
(Moskova)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı, 26 Mart'ta deplasmanda Avusturya ile yapacağı maçın hazırlıklarını, özel maç için gittiği Macaristan'da sürdürecek.
(Budapeşte)
2- TFF 2. Lig gruplarında 32. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
3- TFF 3. Lig gruplarında 25. hafta müsabakaları sona erecek.
4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları yapılacak, derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Galatasaray'ı ağırlayacak.
(İstanbul/13.00) (
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes, Galatasaray Ekmas-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa maçlarıyla devam edilecek.
(Manisa/15.30/İstanbul/18.00/Bursa/20.30)
6- AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Dörtlü Final organizasyonu, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak final müsabakasıyla tamamlanacak.
(Ankara/17.00)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası, Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor maçlarıyla sürecek.
(Eskişehir/Antalya/15.00/Muğla/17.00)
8- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 2. Down Sendromlular Spor Oyunları'na (Trisome Games) devam edilecek.
(Antalya)
9- Formula 1'de sezonun 3. yarışı Avustralya Grand Prix'si koşulacak.
(Phillip Island/07.00)
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