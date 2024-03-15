Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van Beşyol Meydanı ve Hakkari İstiklal Caddesi'ndeki mitinglerinde konuşacak.
(Van/13.00/Hakkari/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.
(TBMM/19.02) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 100. Yıl Kültür Merkezi, 100. Yıl Camisi ve Tesisleri'nin açılışına iştirak edecek, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halkla buluşacak, Proje Tanıtım Toplantısı ve iftar programına katılacak.
(Eskişehir/11.00/12.30/Isparta/15.30/Burdur/17.30/19.13) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize Eğitim Merkezi'nde sertifika dağıtım törenine katılacak, Artvin'de Valilik, Baro ve esnafa ziyarette bulunacak, iftar programına iştirak edecek.
(Rize/10.00/Artvin/13.00-18.26) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NİSİAD ve NİĞDEF tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katılacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başlar ve Ormana mahallelerine ziyarette bulunacak, İbradı Halk Kütüphanesi Açılış Töreni'ne ve İbradı Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki iftar programına iştirak edecek.
(Antalya/15.00-19.08) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kars İl SKM'yi, Ardahan'da esnafı, Valiliği ziyaret edecek, Öğretmenlerle İftar Programı'na katılacak.
(Kars/14.00/Ardahan/16.00/17.45/18.22)
5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulunacak ve bazı programlara iştirak edecek.
(İstanbul/13.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Orhangazi ve Gemlik'te esnafı ziyaret edecek, Osmangazi'de iftar programına katılacak.
(Bursa/14.30/16.20/19.17) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ve esnafı ziyaret edecek, Kalkınma Ajansı Edirne Projeleri Açılış Töreni'ne, Gençlik Buluşması'na ve Keşan OSB Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Edirne/11.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sındırgı Belediye Başkanlığı, Yüreğil Sosyal Kültürel Merkezi ve esnafa ziyarette bulunacak, Sındırgı toplu açılış töreni ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Kapsamında Koç ve Yem Ezme Makineleri Dağıtım Töreni'ne katılacak, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak, iftar programına iştirak edecek.
(Balıkesir/11.00-19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme Çalışması ve Millet Bahçesi ile Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi açılış törenlerine katılacak, Ereğli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.
(Konya/14.00-18.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ-TCDD Taşımacılık (Eskişehir 5000) Elektrikli Anahat Lokomotifi Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak, Eskişehir Valiliğini ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, ilçe belediye başkan adayları, ilçe başkanları ve 3 kademe il yönetim kuruluyla toplantı yapacak. Uraloğlu, Kütahya'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Tavşanlı-Emet Devlet Yolu, Germiyan Kampüsü ve Zafertepe Kavşakları, Tarihi Yukarı (Koca) Köprüsü toplu açılış törenine katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, STK temsilcileriyle iftar yapacak.
(Eskişehir/11.00-14.30/Kütahya/16.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve ocak ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Rusya Federasyonu'nda 3 gün sürecek devlet başkanlığı seçimleri için halk sandık başına gidecek.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hırka-i Şerif'in ziyarete açılması programına katılacak, Fatih Camisi'nde cuma namazını kıldırıp hutbe irat edecek, 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında bulunacak.
(İstanbul/10.00/13.18/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği Erkekler Finali'ni izleyecek, yenilenen Bahçeşehir Spor Merkezi'nin açılışını yapacak, Pendik İlçe Merkezi'ni ziyaret edecek, okullara spor malzemesi dağıtım programına katılacak, Dolayoba Spor Kulübüne ziyarette bulunacak, Rizeliler iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/10.15-19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası, Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/20.30/20.30) (Fotoğraflı)
3- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Gençlerbirliği-Kocaelispor maçıyla başlayacak.
(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)
4- THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC Asvel takımına konuk olacak.
(Villeurbanne/22.00)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Darüşşafaka Lassa-Reeder Samsunspor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
6- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final ile yarı final kuraları İsviçre'de çekilecek.
(Nyon/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.