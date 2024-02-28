Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde halka hitap edecek.
(Kütahya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Muğla/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi'ndeki 28 Şubat Sempozyumu ile Marmara Üniversitesi'ndeki 28 Şubat Postmodern Darbe Konferansı'na katılacak, AK Parti İstanbul Anadolu Yakası teşkilat mensuplarıyla buluşacak, Pendik'te Bartın Dernekler Federasyonunun programına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/14.30/18.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İç Anadolu Kariyer Zirvesi programına katılacak, valiliği ziyaret edecek, Büyük Emirdağlılar Buluşması programında bulunacak.
(Eskişehir/10.30/11.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma programına katılacak, valiliği ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı "Bakkal Amca" Gıda, Kırtasiye, Giyim Sosyal Destek Çeki Lansmanı ve Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Bursa/10.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Kültür Merkezi'nde Fuat Sezgin'in Arap-İslam Bilimleri Tarihi kitabının tanıtımına ve Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulu'nda Trafikte Küçük Hata Yoktur Sosyal Sorumluluk Projesi Lansmanı'na katılacak.
(İstanbul/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayyüce Türkeş Taş'ın proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(Adana/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- TBMM Genel Kurulunda, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fuat Sezgin'in Arap-İslam Bilimleri Tarihi kitabının tanıtımına katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seydiler esnafını, Devrekani Orman İşletme Şefliğini ve Devrekani esnafını ziyaret edecek, Devrekani kapalı pazar yeri inşaatı ve Hayvancılık OTB'de incelemelerde bulunacak, gençlerle bir araya gelecek, AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş'ın proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(Kastamonu/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binasına ilişkin sunum yapacak, Samsun Valiliğini, Büyükşehir Belediyesini ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek, şehir hastanesi bağlantı yolları ve Yeşilkent kavşağında incelemelerde bulunacak, Sinop çevre yolu güzergahında inceleme yapacak, valilik ve esnaf ziyaretinin ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilatla bir araya gelecek.
(Samsun/11.00-13.30/Sinop/16.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı dış ticaret istatistikleri ile şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret edecek, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile görüşecek ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri tarafından kabul edilecek.
(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde; Trabzonspor-RAMS Başakşehir ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor müsabakaları oynanacak.
(Trabzon/17.30/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçlarında; ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza, Fenerbahçe Alagöz Holding ise İspanya'nın Perfumerias Avenida takımına konuk olacak.
(Zaragoza/22.00/Salamanca/22.30)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşılaşacak.
(Londra/22.00)
4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında; Fenerbahçe Opet, Almanya'nın Allianz MTV takımını ağırlayacak, Eczacıbaşı Dynavit ise İtalya'nın Savino Del Bene ekibine konuk olacak.
(İstanbul/20.00/Scandicci/22.00) (Fotoğraflı)
5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Ziraat Bankkart, İspanya'nın Guaguas ekibini ağırlayacak, Halkbank, İtalya'nın Cucine Lube takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Ankara/19.00/Civitanova/22.30) (Fotoğraflı)
6- Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında Arkas Spor, Almanya'nın SVG Lüneburg takımına konuk olacak.
(Lüneburg/21.00)
7- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Şumnu/19.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.