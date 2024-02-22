Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak.
(Denizli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14’üncü Genel Kurulu açılış törenine katılacak. Türkiye'nin APA dönem başkanlığını Azerbaycan'a devredecek olan Kurtulmuş, genel kurul kapsamında bazı katılımcı ülke meclis başkanları ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda Halk Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'u Büyüten Kadınlar Programı'na katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Eyüpsultan'da 5500 bağımsız bölümlük kentsel dönüşüm projeleri temel atma ve yıkım töreni ile Başakşehir'de Altınşehir Millet Bahçesi hizmete alım törenine iştirak edecek.
(İstanbul/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla gerçekleştirilecek Aday Tanıtım ve Proje Lansman Programı'na katılacak.
(İzmir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, KOP Bölge Kalkınma İdaresi protokol imza törenine, Aselkon Hidrolik Mühendislik Makine Sanayi ile Orweld Elektrot Sanayi fabrikalarının ve Akıllı Teknolojiler Merkezi'nin açılış törenlerine katılacak, esnaf ziyareti gerçekleştirecek.
(Konya/10.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, Doğal Depo, Doğa Tohumculuk-Doku Kültür Laboratuvarı'nı, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ve Ticaret Odasını ziyaret edecek, sektör temsilcileriyle toplantı yapacak.
(Nevşehir/10.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sonrasında brifing alacak ve basın açıklamasında bulunacak. Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile Ballıkaya kavşak projelendirme alanlarında incelemeler yapacak Uraloğlu, Şanlıurfa Karaköprü kara yolları şantiyesinde brifing alacak, basın açıklaması gerçekleştirecek, daha sonra AK Parti Haliliye ilçesi mahalle toplantısına iştirak edecek.
(Şanlıurfa/11.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, deprem bölgesinde yaraların sarılması için başlatılan "İskan ve İstihdam Projesi" kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapımı tamamlanan Uçak ve Helikopter Parçası Üretim Tesisi'nin açılışına katılacak.
(Kahramanmaraş/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını duyuracak, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri ile işgücü girdi endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
7- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "Küresel Yönetişim Reformu" konulu oturumuna katılacak.
(Rio de Janeiro) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaşamkent Hz. Aişe 4-6 Yaş Kur'an Kursu ile Çukurambar Diyanet Gençlik Merkezi açılışlarına, "Zorlukları Aşmaya Adanmış Bir Ömür: Dr. Tayyar Altıkulaç" paneline katılacak.
(Ankara/10.00/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Erzincan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- "Batuhan A" adlı kargo gemisinin Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batması sonucu kaybolan mürettebattan 4 kişiyi arama çalışmaları izleniyor.
(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya konuk olacak.
(Pesaro/22.30) (Fotoğraflı)
2- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'nın Sparta Prag takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Prag/23.00) (Fotoğraflı)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçlarında; Melikgazi Kayseri Basketbol, İngiltere'nin London Lions; Beşiktaş BOA, Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini ağırlayacak; Galatasaray Çağdaş Faktoring ise İtalya'nın Spar Girona ekibine konuk olacak.
(Kayseri/18.30/İstanbul/20.00/Girona/22.30) (Fotoğraflı)
4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Ziraat Bankkart, İspanya'nın Guaguas ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Las Palmas/21.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.