Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda ve Giresun'da valilik binası yanında düzenlenecek mitinglerinde konuşacak.
(Ordu/14.00/Giresun/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu'nda Konyalı Camii, Diyanet Kur'an Kursu, Taziye Evi, Anaokulu ve Kapalı Otopark Açılışı törenine katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, valiliği ziyaret edecek, Dicle Üniversitesinde "Diyarbakır'ın Gelecek Tasavvuru Kongresi"ne ve Urfa Bulvarı'nda AK Parti Seçim Bürosu açılışına katılacak, kanaat önderleriyle toplantı yapacak.
(Diyarbakır/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, valiliği ziyaret edecek, Belediye Başkan Adayı Proje Lansman Toplantısı'na ve Kadınlarla Büyük Afyonkarahisar Yolunda Buluşması programına iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/09.30-11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, Mert Irmağı Islah Projesi temel atma törenine katılacak, sektör paydaşlarıyla toplantı düzenleyecek.
(Samsun/09.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Antalya Ekonomi STK'leri Toplantısı" ile "Savunma ve Havacılık Sanayisinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda yer alacak.
(Antalya/09.45/10.45/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini ve aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını, ocak ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.
(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmalar takip ediliyor.
(Erzincan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisiyle ilgili yürütülen arama kurtarma çalışmaları izleniyor.
(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı sonrası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi girişinde, Gazze ve Refah konusunda açıklama yapacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasıyla başlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 23. hafta maçında, Göztepe ile Manisa FK karşılaşacak.
(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
3- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftası, PTT-VakıfBank maçıyla başlayacak.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, yarı final maçlarıyla başlayacak. Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko müsabakaları oynanacak.
(Konya/18.00/21.00) (Fotoğraflı)
5- Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'da sürüyor. Serbest stilde başlayacak mücadelelerde 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Abdullah Toprak, 70 kiloda Haydar Yavuz, 79 kiloda Ramazan Sarı, 97 kiloda İbrahim Çiftçi mindere çıkacak. Kadınlar müsabakaları 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda repesaj ve finallerle tamamlanacak.
(Bükreş) (Fotoğraflı)
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