Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılacak.
(İzmir/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 Yılın Projelerini Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
(Eskişehir/13.00/Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜSAP Vizyon Toplantıları (35. Sağlık Zirvesi) ve Verimlilik Proje Ödül Töreni'ne katılacak.
(Kocaeli/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki "Şehitlerimiz İçin Sözümüz Var" İstanbul Programı'na katılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor müsabakalarıyla başlayacak.
(Antalya/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftasına Manisa FK-Erzurumspor FK, Ahlatcı Çorum FK-Göztepe ve Eyüpspor-Tuzlaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Manisa/13.30/Çorum/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig gruplarında 22. hafta müsabakaları oynanacak.
4- TFF 3. Lig'de 17. hafta, 4. Grup'ta oynanacak bir müsabakayla başlayacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Galatasaray Ekmas-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Emlakjet-Bursaspor İnfo Yatırım ve Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/18.00/20.30/Samsun/15.30) (Fotoğraflı)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Beşiktaş-OGM Ormanspor, Emlak Konut-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bursa Uludağ Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.30/14.00/Bursa/14.00/Ankara/16.00/Mersin/16.30) (Fotoğraflı)
7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasına Halkbank-TÜRŞAD, Spor Toto-Develi Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara-Bigadiç Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/14.00/17.00/İstanbul/Hatay/14.00/Bursa/15.00) (Fotoğraflı)
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