Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Güvenlik Toplantısı'na başkanlık edecek.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplanacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor, MKE Ankaragücü-Kasımpaşa, RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor, Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor maçlarıyla başlayacak.
(Mersin/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Rize/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 18. haftasına, Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK, Bodrumspor-Bitexen Giresunspor, Adanaspor-Boluspor ve Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.
(Balıkesir/Muğla/13.30/Adana/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig gruplarında 20. hafta 2 müsabakayla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Beşiktaş Emlakjet-Darüşşafaka Lassa, Reeder Samsunspor-TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/Samsun/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-ÇBK Mersin, Emlak Konut-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve Nesibe Aydın-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.
(Bursa/14.00/İstanbul/14.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasına, Fenerbahçe Parolapara-TÜRŞAD, RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank-Spor Toto ve Arkas Spor-Ziraat Bankkart müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/Şırnak/14.00/Ordu/15.00/Ankara/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası, VakıfBank-Beşiktaş Ayos maçıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı konuk edecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçlarıyla başlayacak.
(Bursa/14.00/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
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