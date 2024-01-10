Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenlenecek Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Valiler Buluşması'na katılacak.
(Ankara/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'ndaki Valiler Buluşması'na katılacak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Meclis'te görev yapan basın mensuplarına ziyarette bulunacak, Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne iştirak edecek.
(TBMM/10.00/12.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde, bakanlığı ile üniversite arasında Güzel Sanatlar İlköğretim Okulu ve Güzel Sanatlar Lisesi Kurulması İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin'in daveti üzerine Tacikistan’ı ziyaret edecek.
(Duşanbe) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasına; VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor, Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK ve Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00/20.00/Mersin/17.00/Adana/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta mücadeleleri başlayacak; 7 maç yapılacak. (Fotoğraflı)
3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini konuk edecek; Beşiktaş Emlakjet de İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Ankara/20.00/Venedik/22.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin play-in turu ikinci maçlarında Darüşşafaka Lassa, Almanya'nın MHP Riesen takımını konuk edecek; Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Rio Breogan ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00/Lugo/22.30) (Fotoğraflı)
5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur üçüncü maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını ağırlayacak; Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Jonava ekibine konuk olacak.
(Manisa/19.00/Jonava/19.30) (Fotoğraflı)
6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında ÇBK Mersin, Polonya'nın KHGM BC Polkowice ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Polkowice/21.00)
7- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan'ın Vasas Obuda ekibine konuk olacak.
(Budapeşte/21.00)
8- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Belçika'nın Knack; C Grubu'nda Halkbank ise İtalya'nın Gas Sales Daiko ekibini konuk edecek.
(Ankara/17.00/20.00) (Fotoğraflı)
9- Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçlarında Fenerbahçe Parolapara, Ukrayna'nın Prometey, Arkas Spor ise İspanya'nın Rio Duero ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Dnipro/21.00/Soria/22.00)
10- Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Romanya'nın CSM Lugoj ekibine konuk olacak.
(Lugoj/19.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.