Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşecek. Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık yapacak.
(Ankara/10.00/11.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Binnur Çetinkaya Mesleki Eğitim Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
- Bakan Tekin, Küre Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.
(Kastamonu/12.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASI
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Playtika ekibiyle Litvanya'da karşılaşacak.
(Panevezys/20.45) (Fotoğraflı)
2- ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de yarı final maçları, Fenerbahçe Alagöz Holding ile OGM Ormanspor ve ÇBK Mersin ile Beşiktaş arasında oynanacak.
(Balıkesir/17.00/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.