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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşecek. Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık yapacak.

(Ankara/10.00/11.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Binnur Çetinkaya Mesleki Eğitim Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

- Bakan Tekin, Küre Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

(Kastamonu/12.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASI

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Playtika ekibiyle Litvanya'da karşılaşacak.

(Panevezys/20.45) (Fotoğraflı)

2- ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de yarı final maçları, Fenerbahçe Alagöz Holding ile OGM Ormanspor ve ÇBK Mersin ile Beşiktaş arasında oynanacak.

(Balıkesir/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

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