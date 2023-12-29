Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Akçaabat Adalet Sarayı temel atma törenine katılacak; Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.
(Trabzon/10.30/13.00/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Turkcell Geleceği Yazanlar 10. Yıl Programı'na, Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ne, Beyoğlu Belediyesinin Hoş Geldin Küçük Melek Projesi 10 Bininci Çocuk Ziyareti'ne ve proje kapsamındaki fidan dikimine katılacak.
(İstanbul/14.00/16.00/16.40/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretinde bulunacak, Aksaray Spor Salonu'nda partisinin teşkilat buluşmasına iştirak edecek.
(Aksaray/14.20-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde basın toplantıları düzenleyecek.
(Ankara/11.00/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremde hayvanlarını kaybeden üreticilere büyükbaş dağıtım törenine katılacak, Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı inşaatında incelemelerde bulunacak, Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak.
(Hatay/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde, 2023 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'na katılarak, kaçakçılık verilerini açıklayacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurtarma 17-18 Römorkörleri Teslim Alma Töreni'ne iştirak edecek, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. AŞ üyeleri ile toplantı yapacak, Hatsan Tersanesi'ni ve Valiliği ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısına katılacak, Belediye Başkanlığına, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarına ziyarette bulunacak.
(Yalova/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret ile 2023 yılı bitkisel üretim istatistiklerini ve kasım ayı hizmet üretici fiyat endeksini paylaşacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"nin açılışına katılacak.
(İstanbul/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanat Müzesi'nde (Atlas Sinemaları), "Rafadan Tayfa" filminin galasına iştirak edecek.
(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2023 Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'daki Al Awwal Park'ta karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı izleyecek.
(Riyad/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası başlayacak; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Pınar Karşıyaka, Reeder Samsunspor-Galatasaray Ekmas, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji ve Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çağdaş Bodrumspor müsabakaları yapılacak.
(Denizli/Samsun/18.00/Bursa/Manisa/20.30) (Fotoğraflı)
3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin maçıyla başlayacak.
(Hatay/13.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.