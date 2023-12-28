Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun Adli Tıp Kurumu hizmet binasının temel atma törenine katılacak.
(Samsun/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal Üniversitesi konferans salonunda düzenlenecek il genel koordinasyon toplantısına iştirak edecek, bakanlar toplantının ardından sahada incelemeler yapacak.
(Hatay/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak, Şehit Uzman Çavuş Vedat Öz Kızılay Özel Eğitim Anaokulu açılış törenine katılacak.
(Manisa/10.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret edecek.
(İzmir/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi 160. Yıl Vizyon Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Piyasa Gözetimi, Denetim ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı ekonomik güven endeksi ile "Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2021" haber bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve takım kaptanı Edin Dzeko, 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da Galatasaray'la yapacakları 2023 Turkcell Süper Kupa Finali öncesi Al Awwal Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
(Riyad/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da yapacakları 2023 Turkcell Süper Kupa Finali öncesi Al Awwal Park'ta düzenlenecek basın toplantısına katılacak.
(Riyad/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. haftadan ertelenen Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 maçı yapılacak.
(Zonguldak/14.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda 1. tur mücadelesi rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Görele Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa-Aksaray Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları oynanacak.
(Giresun/Tekirdağ/17.00/Eskişehir/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.